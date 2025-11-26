На удержание Гуляйполя начали кидать "элитные" бригады Зеленского

На удержание Гуляйполя начали кидать "элитные" бригады Зеленского
Фото: commons.wikimedia.org
ВСУ стремительно теряют резервы

Генштаб ВСУ пытается удержать Гуляйполе: местный гарнизон с трех сторон скован российскими войсками с южного, юго-западного, восточного и северного направлений. С юго-восточной и восточной стороны ВС России оказались уже вплотную у городской черты.

Для удержания города украинская сторона осуществила переброску через Орехов подразделения 154-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, уточняет "Военное дело".

Так, в начале недели к северо-западу от города и частично в самом Гуляйполе были размещены формирования из "элитной", 5-й президентской бригады (из состава ее 3-го батальона).

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы оказались в тяжелейшем положении на Запорожском направлении из-за туманной погоды. Двумя неделя ранее российские силы активизировались у реки Янчур и обрушили оборону украинской армии. При этом главком ВСУ умалчивает, что оборона у реки прекратила свое существование.

Ранее Владимир Зеленский предостерег Запад от любых пауз в оказании военной помощи Киеву, заявив, что все партнеры обязаны "двигаться к дипломатии". Заявление последовало после массированного удара РФ в ночь на 25 ноября.

Источник: Военное дело
По теме

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей