ВСУ стремительно теряют резервы

Генштаб ВСУ пытается удержать Гуляйполе: местный гарнизон с трех сторон скован российскими войсками с южного, юго-западного, восточного и северного направлений. С юго-восточной и восточной стороны ВС России оказались уже вплотную у городской черты.

Для удержания города украинская сторона осуществила переброску через Орехов подразделения 154-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, уточняет "Военное дело".

Так, в начале недели к северо-западу от города и частично в самом Гуляйполе были размещены формирования из "элитной", 5-й президентской бригады (из состава ее 3-го батальона).

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы оказались в тяжелейшем положении на Запорожском направлении из-за туманной погоды. Двумя неделя ранее российские силы активизировались у реки Янчур и обрушили оборону украинской армии. При этом главком ВСУ умалчивает, что оборона у реки прекратила свое существование.

Ранее Владимир Зеленский предостерег Запад от любых пауз в оказании военной помощи Киеву, заявив, что все партнеры обязаны "двигаться к дипломатии". Заявление последовало после массированного удара РФ в ночь на 25 ноября.