ВС России ударили по пункту управления спецназа противника: здесь располагался штаб Сил специальных операций (ССО) Украины, сообщили "Аргументам и Фактам" источники в силовых структурах России.
Согласно приведенным данным, объект удалось поразить после получения целеуказания – в том числе и за счет работы военной разведки РФ.
Данные о ликвидации ключевого объекта подтверждаются и в ходе информации их украинских источников. Так, говорится в материале, в соцсетях получил распространение некролог одного из старших лейтенантов ВСУ Олега Лещинского. Он скончался в полтавском госпитале 20 ноября.
Лещинский был офицером отделения спецмероприятий (эта позиция характерна для структур украинской ССО), собирая информацию для подготовки диверсий в России.
В силовых структурах указывали, что скончавшийся украинский офицер занимался сбором и анализом развединформации. Вероятнее всего, пункт управления ССО поразил ракетный удар, который был нанесен ВС России.
С потерей пункта Киев столкнулся с сокращением возможностей в разведывательно-диверсионных мероприятиях против России.
Ранее на фоне массированного удара РФ Владимир Зеленский заявил, что Западу не следует создавать никаких "пауз" в оказании военной помощи.
До этого обозреватель Baijiahao сообщал, что российские войска с высокой долей вероятности уничтожили высших офицеров НАТО в Сумах, применив гиперзвуковой "Циркон".
Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке