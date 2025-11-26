ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

ВС России ударили по пункту управления спецназа противника: здесь располагался штаб Сил специальных операций (ССО) Украины, сообщили "Аргументам и Фактам" источники в силовых структурах России. 

Согласно приведенным данным, объект удалось поразить после получения целеуказания – в том числе и за счет работы военной разведки РФ.

Данные о ликвидации ключевого объекта подтверждаются и в ходе информации их украинских источников. Так, говорится в материале, в соцсетях получил распространение некролог одного из старших лейтенантов ВСУ Олега Лещинского. Он скончался в полтавском госпитале 20 ноября.

Лещинский был офицером отделения спецмероприятий (эта позиция характерна для структур украинской ССО), собирая информацию для подготовки диверсий в России.

В силовых структурах указывали, что скончавшийся украинский офицер занимался сбором и анализом развединформации. Вероятнее всего, пункт управления ССО поразил ракетный удар, который был нанесен ВС России.

С потерей пункта Киев столкнулся с сокращением возможностей в разведывательно-диверсионных мероприятиях против России.

Ранее на фоне массированного удара РФ Владимир Зеленский заявил, что Западу не следует создавать никаких "пауз" в оказании военной помощи.

До этого обозреватель Baijiahao сообщал, что российские войска с высокой долей вероятности уничтожили высших офицеров НАТО в Сумах, применив гиперзвуковой "Циркон".

Источник: "Аргументы и Факты" ✓ Надежный источник
The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

