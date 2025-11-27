Энергетика Незалежной может не выдержать предстоящих морозов

На Украине обсуждается вероятность эвакуации Киева, Харькова и Одессы на фоне ожидаемых проблем с отоплением. Об этом сообщил бывший лидер запрещенной в стране украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.

Энергетическая инфраструктура, указал спикер, в стране находится в состоянии катастрофы. Поэтому на Украине обсуждается возможность эвакуировать крупные города – Киев, Днепропетровск, Харьков и Одессу.

Как указывает Медведчук, при отсутствии возможности обеспечить население теплом инфраструктура может "встать": прекратится электро– и водоснабжение.

До этого глава украинский эксперт по связи, руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов предупредил, что в квартирах зимой ожидаются перебои со светом, а температура воздуха будет не выше десяти градусов тепла. Жителям страны рекомендуют переждать холодный сезон в загородных домах с печками.

По словам главы Центра исследования энергетики Александра Харченко, киевская администрация объявит об эвакуации населения в случае отсутствия централизованного отопления зимой даже на три дня, если на Украине ударят морозы. Такой сценарий вполне реален, если ключевые ТЭЦ будут выведены из строя, а воздух опустится ниже 10 градусов от нулевой отметки.

О вероятности эвакуации на Украине до этого высказывался и британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отмечавший крайне тяжелое положение местной ПВО. Киев, к тому же, не может скрывать масштаб проблемы.