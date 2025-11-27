Медведчук сообщил, что на Украине обсуждают эвакуацию из городов на фоне холодной зимы

В преддверии "черной зимы: на Украине заговорили об эвакуации в крупных городах
Фото: commons.wikimedia.org
Энергетика Незалежной может не выдержать предстоящих морозов

На Украине обсуждается вероятность эвакуации Киева, Харькова и Одессы на фоне ожидаемых проблем с отоплением. Об этом сообщил бывший лидер запрещенной в стране украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.

Энергетическая инфраструктура, указал спикер, в стране находится в состоянии катастрофы. Поэтому на Украине обсуждается возможность эвакуировать крупные города – Киев, Днепропетровск, Харьков и Одессу.

Как указывает Медведчук, при отсутствии возможности обеспечить население теплом инфраструктура может "встать": прекратится электро– и водоснабжение.

До этого глава украинский эксперт по связи, руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов предупредил, что в квартирах зимой ожидаются перебои со светом, а температура воздуха будет не выше десяти градусов тепла. Жителям страны рекомендуют переждать холодный сезон в загородных домах с печками.

По словам главы Центра исследования энергетики Александра Харченко, киевская администрация объявит об эвакуации населения в случае отсутствия централизованного отопления зимой даже на три дня, если на Украине ударят морозы. Такой сценарий вполне реален, если ключевые ТЭЦ будут выведены из строя, а воздух опустится ниже 10 градусов от нулевой отметки.

О вероятности эвакуации на Украине до этого высказывался и британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отмечавший крайне тяжелое положение местной ПВО. Киев, к тому же, не может скрывать масштаб проблемы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей