Харченко: в Киеве объявят полную эвакуацию в случае отключений ТЭЦ зимой

Эксперт заявил о возможной техногенной катастрофе

Власти Киева вынужденно объявят полную эвакуацию населения при отсутствии централизованного отопления зимой даже на три дня в случае морозов. Об этом предупредил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Спикер уточнил, что такой сценарий окажется вынужденной мерой при выведении из строя ключевых ТЭЦ и похолодании ниже 10 градусов нулевой отметки.

Власти украинской столицы, кроме эвакуации, в таком случае должны объявить о сливе воды из домов. При разрушении на ТЭЦ ситуация станет катастрофической.

По данным украинского оператора "Укрэнерго", атака по инфраструктуре привела к ограничениям для потребителей по всей стране. Еще в октябре Bild заявлял, что приближающаяся зима окажется для Украины самой непростой из всех, так как, согласно приведенным данным, в стране повреждено до 60% всей газовой сети.

Местный депутат Виталий Нестор ранее призвал граждан Украины не надеяться на власти, порекомендовав запасаться водой, одеялами и газовыми баллонами.

Полную эвакуацию Киева ранее допускал и аналитик Александр Меркурис, заявивший, что речь идет уже не о гипотетическом сценарии, а о фактической угрозе.