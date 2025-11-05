Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Власти Киева вынужденно объявят полную эвакуацию населения при отсутствии централизованного отопления зимой даже на три дня в случае морозов. Об этом предупредил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Спикер уточнил, что такой сценарий окажется вынужденной мерой при выведении из строя ключевых ТЭЦ и похолодании ниже 10 градусов нулевой отметки.
Власти украинской столицы, кроме эвакуации, в таком случае должны объявить о сливе воды из домов. При разрушении на ТЭЦ ситуация станет катастрофической.
По данным украинского оператора "Укрэнерго", атака по инфраструктуре привела к ограничениям для потребителей по всей стране. Еще в октябре Bild заявлял, что приближающаяся зима окажется для Украины самой непростой из всех, так как, согласно приведенным данным, в стране повреждено до 60% всей газовой сети.
Местный депутат Виталий Нестор ранее призвал граждан Украины не надеяться на власти, порекомендовав запасаться водой, одеялами и газовыми баллонами.
Полную эвакуацию Киева ранее допускал и аналитик Александр Меркурис, заявивший, что речь идет уже не о гипотетическом сценарии, а о фактической угрозе.
Украинское руководство с легкостью готово сжечь свое население в боевых действиях
Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам