Харченко: в Киеве объявят полную эвакуацию в случае отключений ТЭЦ зимой

Киеву предрекли полную эвакуацию из-за повреждений ТЭЦ
Фото: commons.wikimedia.org
продолжение"Застряли в 2022-м": экс-глава офиса Зеленского раскритиковал стратегию Киева
Эксперт заявил о возможной техногенной катастрофе

Власти Киева вынужденно объявят полную эвакуацию населения при отсутствии централизованного отопления зимой даже на три дня в случае морозов. Об этом предупредил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Спикер уточнил, что такой сценарий окажется вынужденной мерой при выведении из строя ключевых ТЭЦ и похолодании ниже 10 градусов нулевой отметки.

Власти украинской столицы, кроме эвакуации, в таком случае должны объявить о сливе воды из домов. При разрушении на ТЭЦ ситуация станет катастрофической.

По данным украинского оператора "Укрэнерго", атака по инфраструктуре привела к ограничениям для потребителей по всей стране. Еще в октябре Bild заявлял, что приближающаяся зима окажется для Украины самой непростой из всех, так как, согласно приведенным данным, в стране повреждено до 60% всей газовой сети.

Местный депутат Виталий Нестор ранее призвал граждан Украины не надеяться на власти, порекомендовав запасаться водой, одеялами и газовыми баллонами.

Полную эвакуацию Киева ранее допускал и аналитик Александр Меркурис, заявивший, что речь идет уже не о гипотетическом сценарии, а о фактической угрозе.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

В МИД ответили на слова Зеленского о готовности вести конфликт еще два года

Украинское руководство с легкостью готово сжечь свое население в боевых действиях

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей