Украинский лидер отчаянно держится за кресло

Прекращение военных действий в Донбассе нанесет политический урон Владимиру Зеленскому: если ВСУ окончательно утратят контроль над территорией, это станет "главным вопросом на выборах". Такую информацию озвучил один из помощников президента Украины, сообщает обозреватель Atlantic Саймон Шустер.

План Белого дома по урегулированию украинского конфликта из 29 пунктов в издании называют "напичканным требованиями Кремля". Президент США Дональд Трамп отвел для Киева пятидневный срок, за который он должен принять условия.

Выдвигать ультиматум Зеленскому отправился министр армии США Дэн Дрисколл. Зеленский на словах согласился на предложение американских гостей. Позднее список был сокращен до 19 пунктов во время переговоров в Женеве.

Трамп отправляет в Москву своего посланника – чтобы представить Кремлю обновленную версию.

"Судьба плана теперь зависит от готовности российского президента пойти на компромисс, и именно здесь мирные усилия Трампа пока упираются в стену", – говорится в материале.

Фактически же Киев выбрал тактику скрытого сопротивления и затягивания переговоров – украинский режим сопротивляется выводу войск из Донбасса, отмечает "МК". Между тем, это требование со стороны РФ является ключевым.

Ранее украинский лидер призвал европартнеров не делать никаких "пауз" и постоянно направлять Киеву военную помощь. При этом, заявил Зеленский, и украинские власти, и Европа должны вместе "двигаться к дипломатии".