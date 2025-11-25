Зеленский потребовал постоянной помощи у Запада на фоне массированного удара РФ

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада
Фото: commons.wikimedia.org
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Западные страны ни в коем случае не должны прекращать военную поддержку Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также предостерег европейских партнеров от "пауз в помощи", добавив, что все партнеры при этом должны вместе "двигаться к дипломатии".

Заявление о военной помощи последовало после массированного удара России в ночь на 25 ноября. Украинский лидер считает, что российские войска нацелились на энергоинфраструктуру с портовыми объектами в Одесской области.

Киев также отводит не меньшую роль санкционному давлению на РФ, как и поставкам оружия со средствами ПВО.

А депутат сейма Польши Славомир Ментцен ранее порекомендовал украинским властям "перестать воровать" – чтобы не сталкиваться с постоянным просьбами Киева о помощи. По словам польского политика, коррупционные скандалы в окружении действующей администрации Украины вызывают сильное раздражение как у Польши, так и у европейской общественности. 

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии разработать новые механизмы для закрытия растущего финансового дефицита украинской казны. Один из них – выделение средств из общего долга Евросоюза.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
