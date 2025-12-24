Блогер подала в суд на Елену Малышеву из-за передачи по похудению

На Малышеву подали в суд из-за известной передачи: что случилось
Фото: АГН Москва
У двух проектов оказалось похожее название

Известный блогер Алена Ковальчук, специализирующаяся диетах, намерена осудить телеведущую Елену Малышеву: она просит аннулировать товарный знак "Сбрось лишнее", который принадлежит последней. Материалы оказались в распоряжении журналистов.

В суд иск поступил 17 декабря. К настоящему времени он оставлен без движения – причиной стало допущение процессуальных нарушений.

Малышева оформила спорный патент в 2013-м. С ним она продавала множество товаров и услуг. А знак находится под правовой охраной до 2031-го.

Причина же заключается, по данным СМИ, в созвучии телепередачи – Малышева ведет на федеральном ТВ "Сбрось лишнее – выиграй миллион". А Ковальчук, судя по данным на ее интернет-сайте, является автором интенсива под названием "Сбрось лишнее".

Мотивирование требований со стороны истицы не уточняются.

Ранее стало известно, что Малышева решила закрыть фирму "Есть здорово", занимавшуюся продажей продуктов правильного питания. Соответствующая заявка поступила в ФНС. Как оказалось, проблемы у телеведущей появились еще несколько лет назад – компания приносила убытки. Дефицит достигал 2 млн рублей. В итоге журналистка решила закрыть проект окончательно.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
