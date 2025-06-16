Малышева решила избавиться от бизнеса в России

Знаменитость столкнулась с финансовыми сложностями

Телеведущая Елена Малышева приняла решение закрыть свою фирму "Есть здорово", которая занималась продажей продуктов для правильного питания. По сообщениям в анонимных каналах, она подала заявку в налоговый орган, чтобы ликвидировать принадлежащий ей в России бизнес.

Сообщается, что проблемы у организации начались еще шесть лет назад – почти ежегодно она работала в убыток. Дефицит денежных средств достигал 2 млн рублей.

"Несмотря на недавний выход бизнеса в точку безубытка, Малышева решила закрыть проект окончательно", – сообщают источники.

Это не первый бизнес знаменитости, который потерпел в стране финансовый крах. До этого она открыла собственный медицинский центр, который ушел два года назад в минус на 9 млн рублей. Журналисты указывали, что помимо финансовых проблем у клиники есть трудности с пациентами, которые оказались недовольны лечением и подали на компанию в суд. По некоторым делам с организации взыскали несколько десятков тысяч рублей и назначили наказание в виде штрафа.

Ранее Малышева раскритиковала россиян, которые не оказывают помощь людям, упавшим в обморок.