Малышева пригрозила дракой участнику шоу

Теледоктор не смогла сдержаться

В выпуске популярного телепроекта "Жить здорово!" произошел курьезный инцидент – ведущая передачи, теледоктор Елена Малышева эмоционально отреагировала на действия повара Алексея Ковбы, с которым вместе готовила соус ткемали.

Ситуация вышла из-под контроля после того, как гость добавил в блюдо острый перец чили. Звезда выразила недовольство тем, что, по ее мнению, повар нарушил традиционный рецепт грузинской кухни. Она подняла ложку и с этим "оружием" бросилась на коллегу. Взбешенная звезда обратилась к мужчине, требуя объяснений касательно того, зачем он решил добавить острый ингредиент.

Телеведущая подчеркнула, что перец чили неуместен в ткемали, и в шутливой форме заявила, что подобное поведение может "довести до драки". Курьезный момент попал в эфир и теперь доступен на сайте Первого телеканала.

К слову, недавно ведущая устроила истерику на публике. Звезда, известная своей выдержкой и строгостью, растрогалась до слез – эмоции захлестнули ее прямо в студии.