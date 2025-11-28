СМИ: у главы офиса Зеленского в Киеве проходят обыски

Коррупционный скандал с Миндичем набирает обороты и поднимается вверх по вертикали

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят обыски у главы офиса президента Украины, по словам депутата Рады Ярослава Железняка.

"Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости", – написал он у себя в соцсетях.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на "Украинскую правду", обыски проходят в правительственном квартале.

Согласно приведенным данным, около 10 сотрудников антикоррупционных ведомств зашли в правительственный квартал утром 28 ноября.

Подробности в настоящее время не приводятся. Известно, что в начале ноября обыски прошли у Тимура Миндича – совладельца студии "Квартал 95", которого также называют соратником действующего президента Украины Владимира Зеленского. Позднее Миндич бежал из страны.

Напомним, Ермака неформально называют вторым человеком на Украине после Зеленского и главным сторонником военных действий "до последнего украинца".