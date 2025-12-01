СМИ: Ермак устроил Зеленскому получасовой скандал перед отставкой

Просьба написать заявление была встречена оскорблениями, обвинениями и упреками

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак устроил скандал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские медиа.

Инцидент произошел, когда Ермака попросили написать заявление об отставке – тот закатил скандал, который сопровождался оскорблениями, упреками и обвинениями. Все растянулось на полчаса.

На фоне громкого коррупционного скандала Ермак превратился в нежелательную фигуру для политических кругов Украины – о его увольнении говорили спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, глава Минобороны Денис Шмыгаль и замглавы офиса Зеленского Олег Татаров. В конце ноября Зеленский подписал указ о его увольнении.

До этого сообщалось, что антикоррупционные органы провели обыски у Ермака: мероприятия прошли в правительственном квартале Киева утром, 28 ноября.

В ноябре обыски также прошли у совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, которого в СМИ называют соратником Зеленского. Обыски прошли по громкому коррупционному скандалу в сфере энергетики. Подо подозрением оказалось окружение Зеленского. Соучастники, уточнялось ранее, "отмыли" порядка 100 млн долларов, направленных Западом на ремонт энергетической инфраструктуры. Записано более 1000 часов компрометирующих записей с обсуждениями "распила".