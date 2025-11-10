В Незалежной разгорелся громкий скандал

В Раде разгорелся очередной скандал вокруг персоны президента-комика Владимира Зеленского после громкого разоблачения, связанного с его близким окружением. Истерику в украинском парламенте закатили после ситуации вокруг предпринимателя Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.

Местный нардеп Артем Дмитрук обвинил киевского верховода в том, что тот наживается на насквозь коррупционных схемах в сфере энергетики, пока страна переживает тяжелые потери и люди страдают без света и тепла.

Парламентарий подчеркнул, что найденные, предположительно, во время обысков у бизнесмена Тимура Миндича сумки, набитые валютой – наглядное доказательство масштабной коррупции.

Дмитрук заявил, что в то время как простые граждане вынуждены покупать генераторы и выживать в холоде, киевские власти продолжают зарабатывать огромные деньги на энергетике.

Обыски, о которых ранее сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в государственной компании "Энергоатом". Украинские СМИ уточняют, что следственные действия в отношении Галущенко и Миндича проводятся в рамках одного дела, связанного с коррупционными схемами в энергетической отрасли.

Антикоррупционное бюро Украины позже опубликовало фотографии, сделанные во время спецоперации: на снимках – несколько сумок, плотно забитых пачками наличных. Какая именно сумма была изъята и у кого, в ведомстве уточнять не стали.

Однако после публикации кадров возмущение в украинском обществе стремительно возросло. Даже в Раде потребовали объяснений, указывая, что на фоне энергетического кризиса и гибели людей подобные разоблачения выглядят как откровенное издевательство.

