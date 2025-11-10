Киевский режим оказался под давлением

Западная пресса вновь обратила внимание на положение дел в Киеве и описала план украинских властей на затянувшийся конфликт. Отмечается, что глава режима Владимир Зеленский оказался под жестким давлением радикалов. Как пишет немецкое издание Junge Welt, украинский лидер продолжает военную политику вопреки усталости общества и растущему числу случаев дезертирства.

Авторы статьи указывают, что Киев столкнулся с серьезной нехваткой солдат, вызванной массовыми побегами из армии. Несмотря на это, Зеленский не решается на мирные инициативы, так как боится реакции националистов. Они, по данным издания, уже дали понять, что не простят ему "невыгодный мир" – политик может быть просто ликвидирован.

"Националисты вооружены, организованы и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир – ни в политическом плане, ни лично", – отмечается в статье.

Утверждается, что украинский президент прекрасно осознает риск лично для себя и продолжает плясать под дудку радикальных сил, требующих вести боевые действия до последнего.

Между тем, все больше жителей Незалежной устают от конфликта. Люди все чаще поддерживают не военкоматы, а тех, кто пытается избежать мобилизации. Приводятся и шокирующие цифры: за год количество побегов из ВСУ выросло на 80%, а случаев самовольного оставления части – в четыре раза. Это отражает общее состояние армии и нарастающее недовольство руководством.

По мнению аналитиков, пока националисты сохраняют влияние на киевскую администрацию, ожидать поворота к миру не приходится.

