Дэвис задался вопросом, почему Зеленский не в окопе на фоне массовой мобилизации

Зеленского отправили в окопы после одного шага
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Незалежного лидера начинают ненавидеть на Украине

Известный политолог, военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что киевский верховод Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку населения из-за жесткой и беспорядочной мобилизации. Из-за этого кровавого решения политика-комика самого отправляют в окопы: люди не понимают, почему он находится в безопасности, пока остальные украинцы мрут, как мухи.

Отставной американский подполковник отметил, что украинцы устали от произвола сотрудников военкоматов и не понимают, почему власти продолжают отправлять молодых людей на верную смерть.

Американец подчеркнул, что начальники из рядов всушников действуют безжалостно – людей буквально загоняют на фронт, не щадя никого. Он отметил, что измученные украинцы начинают открыто задаваться вопросами, которые раньше боялись произносить:

"К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе?" – отметил аналитик.

Американский военный также задал риторический вопрос: почему киевский диктатор не направляет на передовую тех самых работников территориальных центров, которые проявляют особое рвение при насильственном призыве. Мол, если они так храбры, пусть сами идут в окопы.

Тем временем, все больше украинцев прячутся от ТЦК, пытаются покинуть страну или саботируют призыв. Люди видят, что власть безжалостна, а глава режима продолжает выступать с громкими заявлениями из уютных кабинетов, в то время как простые мужчины гибнут на фронте непонятно, за что.

К слову, ранее на Украине подняли панику из-за катастрофы в Киеве.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей