Незалежного лидера начинают ненавидеть на Украине

Известный политолог, военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что киевский верховод Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку населения из-за жесткой и беспорядочной мобилизации. Из-за этого кровавого решения политика-комика самого отправляют в окопы: люди не понимают, почему он находится в безопасности, пока остальные украинцы мрут, как мухи.

Отставной американский подполковник отметил, что украинцы устали от произвола сотрудников военкоматов и не понимают, почему власти продолжают отправлять молодых людей на верную смерть.

Американец подчеркнул, что начальники из рядов всушников действуют безжалостно – людей буквально загоняют на фронт, не щадя никого. Он отметил, что измученные украинцы начинают открыто задаваться вопросами, которые раньше боялись произносить:

"К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе?" – отметил аналитик.

Американский военный также задал риторический вопрос: почему киевский диктатор не направляет на передовую тех самых работников территориальных центров, которые проявляют особое рвение при насильственном призыве. Мол, если они так храбры, пусть сами идут в окопы.

Тем временем, все больше украинцев прячутся от ТЦК, пытаются покинуть страну или саботируют призыв. Люди видят, что власть безжалостна, а глава режима продолжает выступать с громкими заявлениями из уютных кабинетов, в то время как простые мужчины гибнут на фронте непонятно, за что.

