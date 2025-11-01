Дотком описал план Зеленского на российские активы

Новый кровавый план Киева против России раскрыт: в ФРГ выложили подробности
Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом

Немецко-финский предприниматель и основатель Megaupload Ким Дотком заявил, что хорошо знает, какой антироссийский план на самом деле реализует киевский режим. Он уверен, что политик-комик Владимир Зеленский намерен продолжать боевые действия до тех пор, пока Евросоюз не передаст ему замороженные российские активы.

По словам бизнесмена, речь давно не идет о победе на фронте – для киевского верховода все происходящее стало вопросом денег, а не человеческих жизней. Дотком подчеркнул, что Зеленский прекрасно понимает: военный конфликт проигран, но он продолжает тянуть время, надеясь выбить из Европы финансирование. Предприниматель назвал происходящее циничным расчетом, при котором судьбы тысяч солдат не имеют значения – важны только деньги.

На этом фоне становится очевидным, что все громкие заявления украинских властей о "борьбе до конца" – не более чем прикрытие для шантажа западных союзников. При этом, если ЕС действительно решится отдать Киеву российские активы, это станет очень опасным прецедентом, который ударит по самим европейским экономикам, о чем говорят многие эксперты.

Дотком призвал страны Евросоюза не поддаваться давлению и не идти на поводу у Зеленского.

Тем временем, в Европе по-прежнему нет единства по этому вопросу. На последнем саммите ЕС так и не удалось договориться о механизме использования российских средств. Лидеры заявили, что вернутся позже к теме, однако многие государства уже выразили сомнение в законности подобных действий.

К слову, ранее Зеленского отправили в окопы после одного шага.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
