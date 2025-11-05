Украинская армия очень сильно поредела

Украина готовится к очередным изменениям в военной системе, пытаясь удержать армию от окончательного развала. В американской прессе пишут, что киевские власти решили ввести срочные контракты для военных сроком на пять лет вместо действующих бессрочных.

По данным издания, нынешняя система вызывает у украинцев страх и отторжение – люди воспринимают службу как билет в один конец. Нововведение должно показать, что у солдат будет шанс вернуться домой, и таким образом побудить больше мужчин соглашаться на службу.

Журналисты отмечают, что этот шаг не заменит мобилизацию, но должен частично смягчить нарастающий кризис, когда все больше граждан любыми способами стараются избежать отправки на фронт. После почти четырех лет боевых действий Незалежная столкнулась с масштабным бегством от службы и растущим числом дезертиров.

Тем временем, в Сети все чаще появляются видео с насильственными задержаниями несчастных украинских мужчин на улицах. Представители военкоматов тащат их в микроавтобусы, применяя силу и угрозы. Украинцы призывного возраста прячутся по домам, поджигают военкоматы и любыми способами пытаются избежать отправки на фронт.

