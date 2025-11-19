Вассерман рассказал, когда "уберут" ставшего нерукопожатным Зеленского

Зеленскому предрекли ликвидацию под окончание СВО
Фото: commons.wikimedia.org
Под действующим президентом Незалежной расшаталось кресло

Коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича продолжает набирать обороты: итогом этих процессов может стать смена правительства и отставка Владимира Зеленского, как полагают политические деятели. Однако журналист и публицист Анатолий Вассерман полагает, что скандал будет завершен ликвидацией действующего президента Украины только под окончание боевых действий.

Действующий лидер хватается за любую возможности спасти свое место в кресле. И при неизбежности поражение Киева можно как раз свалить на Зеленского – чтобы спасти более перспективные фигуры. Сейчас существует достаточно "много народа", считает публицист, которому выгодно удержание Зеленского для того, чтобы "утопить" в самый последний момент.

В том, что такой сценарий станет реальностью, Вассерман не сомневается. Однако считает, что пока что время для ликвидации Зеленского у тех самых групп еще не пришло. 

Действующий президент Украины, добавил собеседник "МК", располагает в достаточных объемах опасной информацией и компроматом. Поэтому слишком многих утянет за решетку, если останется жив.

"Но сделать это постараются в самый последний момент, когда процесс будет завершаться и можно будет вину за все этапы этого процесса свалить именно на Зеленского", – заключил Вассерман.

Ранее Axios сообщило, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вдруг отменил встречу с Зеленским в Турции. До этого президент Украины успел побывать в Испании и Франции, где "устно" договорился о поставках 100 истребителей Rafale в течение десяти лет – вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подписал декларацию о намерениях.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

FT: план по быстрой переброске НАТО на восток потерпел крах

На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей