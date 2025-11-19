Под действующим президентом Незалежной расшаталось кресло

Коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича продолжает набирать обороты: итогом этих процессов может стать смена правительства и отставка Владимира Зеленского, как полагают политические деятели. Однако журналист и публицист Анатолий Вассерман полагает, что скандал будет завершен ликвидацией действующего президента Украины только под окончание боевых действий.

Действующий лидер хватается за любую возможности спасти свое место в кресле. И при неизбежности поражение Киева можно как раз свалить на Зеленского – чтобы спасти более перспективные фигуры. Сейчас существует достаточно "много народа", считает публицист, которому выгодно удержание Зеленского для того, чтобы "утопить" в самый последний момент.

В том, что такой сценарий станет реальностью, Вассерман не сомневается. Однако считает, что пока что время для ликвидации Зеленского у тех самых групп еще не пришло.

Действующий президент Украины, добавил собеседник "МК", располагает в достаточных объемах опасной информацией и компроматом. Поэтому слишком многих утянет за решетку, если останется жив.

"Но сделать это постараются в самый последний момент, когда процесс будет завершаться и можно будет вину за все этапы этого процесса свалить именно на Зеленского", – заключил Вассерман.

Ранее Axios сообщило, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вдруг отменил встречу с Зеленским в Турции. До этого президент Украины успел побывать в Испании и Франции, где "устно" договорился о поставках 100 истребителей Rafale в течение десяти лет – вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подписал декларацию о намерениях.