Боевики готовы на все

До Нового года остается совсем немного времени, и на этом фоне военные сводки выглядят непривычно спокойно. В последние дни фиксируется куда меньше атак "крылатых засланцев", чем раньше, хотя еще недавно счет шел на десятки и даже сотни. Такая тишина, как считают военные эксперты, может быть обманчивой.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предупреждает: расслабляться в преддверии праздников опасно. Он напомнил, что киевский режим нередко приурочивает удары к символичным датам, поэтому конец декабря и первые дни января могут быть выбраны для масштабной атаки с применением боевых "птичек". Особого внимания, отметил он, требуют военные объекты, нефтеперерабатывающая инфраструктура и направления, связанные с Черным морем.

Полковник в отставке Виктор Баранец придерживается схожей позиции. Он отмечает, что попытка сорвать новогодние праздники давно стала навязчивой идеей руководящей верхушки Незалежной. Вероятной целью могут стать центральные регионы страны, включая Подмосковье, впрочем, там защитные системы работают максимально эффективно. При этом повышенные риски сохраняются и для приграничных областей, где не исключены новые попытки атак.

Эксперты сходятся в одном: паниковать нельзя. Важно сохранять бдительность, соблюдать спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

