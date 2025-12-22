Дипперсонал Незалежной отказывается возвращаться домой, предрекая падение политической власти Зеленского

Функционеры киевского режима готовы бежать за границу в случае падения политической власти. К настоящему времени украинская элита уже успела перевезти родных за рубеж, где также сосредоточила финансовые активы, сообщает пресс-бюро СВР, где описали ситуацию как "бегство с тонущего украинского корабля", который покидают "крысы".

Служба внешней разведки, ссылаясь на данные посольств Украины в западных странах, отмечает, что чиновники и бизнесмены чаще начинают обращаться в национальные диппредставительства в европейских государствах, чтобы получить там ВНЖ.

В особенности указанная тенденция проявляется в дипломатическом корпусе Украины на Западе: 90% дипломатов не намерены возвращаться домой после того, как срок командировки истечет.

Дипперсонал понимает, что варианты завершения украинского кризиса на условиях Владимира Зеленского отсутствуют. Параллельно Белый дом сокращает поддержку для Киева, а прежние спонсоры не демонстрируют единства.

Европа, говорится в сообщении, с каждым разом отдаляется от "мифа о "цветущем саде".

До этого в СВР заявляли, что инициаторы украинского кризиса намерены устроить диверсию на Запорожской АЭС, чтобы затем возложить ответственность за трагедию на Москву.