Киевский верховод Владимир Зеленский признал, что в США по-прежнему не рассматривают Украину в качестве возможного члена Североатлантического альянса, а просьбы Киева на эту тему у части американских чиновников вызывают неприкрытую иронию и откровенные насмешки.
По словам бывшего комика, еще во время первых контактов с прежней администрацией США он регулярно поднимал вопрос вступления Незалежной в западную военную коалицию. Тогда ему прямо дали понять, что такой сценарий не рассматривается, и с тех пор позиция Вашингтона не изменилась.
Глава киевской администрации отметил, что со временем настойчивые обращения по этой теме стали восприниматься в Белом доме с откровенным скепсисом, вплоть до смеха.
"Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и смех", – с обидой признался глава киевского режима.
Напомним, ранее Зеленский допускал возможность отказа от идеи членства в НАТО в обмен на конкретные и твердые гарантии безопасности со стороны отдельных государств. Впрочем, по мнению аналитиков, этот ход является отвлекающим маневром, который киевский режим хочет использовать, чтобы продолжить агрессию против России.
