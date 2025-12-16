Появились данные о том, что ждет политика-комика

Вокруг киевского верховода Владимира Зеленского разгорается новый громкий скандал. Украинский нардеп Александр Дубинский со ссылкой на источники утверждает, что американская сторона во время недавних переговоров выдвинула бывшему комику жесткое условие: либо добровольный уход с поста президента, либо официальные обвинения со стороны ФБР в масштабном хищении финансовой помощи.

По словам парламентария, речь идет о колоссальной сумме – около 10 миллиардов долларов, которые были присвоены из средств, выделенных США. Государственный деятель уверяет, что именно этот вопрос стал ключевым и самым болезненным на закрытых встречах с участием представителей Вашингтона и киевских властей.

Переговоры по украинскому урегулированию длились два дня и проходили при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также его зятя Джареда Кушнера. Официально стороны говорили о "существенном прогрессе", однако, как утверждает депутат, за кулисами звучали совсем другие формулировки и требования.

Нардеп сообщил, что киевскому лидеру предложили "мягкий выход": отстранение от власти и переезд во Францию под личные гарантии Эмманюэля Макрона. Альтернатива – запуск уголовного преследования и обвинения против него и ближайшего окружения. Более того, по словам депутата, проекты соответствующих документов уже были продемонстрированы главе СНБО Рустему Умерову.

