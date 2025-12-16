Андреасян рассказал, как рискнул всем и ушел из семьи ради Лизы Моряк

Режиссера после встречи с актрисой как ударило током, и он понял, что встретил свою единственную

Режиссер Сарик Андреасян влюбился в актрису Лизу Моряк практически мгновенно. Знакомство состоялось во время съемок "Девушки бывают разные". И он сразу понял, что она – та самая.

После этого смыслом работы для Сарика стала Лиза, которая превратилась в его музу. Он влюбился в актрису по уши.

Первое время никакого интима не было. Лиза выступала против отношений с женатым мужчиной – у Сарика была супруга Алена Тимченко. Но тот уже понимал, что без Лизы жить не может. Осознал, что ее упущение станет главным сожалением в жизни.

"Я ни о чем не жалею", – признался Сарик на канале "Макарена".

Кинорежиссер уверяет, что Моряк его к разводу не подталкивала: инициатива полностью принадлежит Сарику. И спустя месяцы после знакомства признался во всем жене, сказав, что любит другую. Этот период Андреасян вспоминает как морально тяжелый – мужчина не занимался самообманом и понимал, что причиняет супруге боль. Но осознавал, что по-другому жить уже не мог.

Лиза говорила, что видела в этом большой риск. Актриса опасалась, что из этой идеи ничего не выйдет. А Сарик поставил на кон все, рискнув и придя к ней. И с тех самых пор они вместе.

