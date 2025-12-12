Михалков рассказал, почему решил вернуть Ефремова на театральную сцену

Мэтр верит в дар и опыт артиста, который многое прошел

Никита Михалков считает, что многое сделал для возвращения Михаила Ефремова на сцену. И тот располагал достаточным количеством времени, чтобы все осознать рассуждает режиссер – даже учитывая всю сложность его натуры. При этом киномэтр признается, что прилагал усилия к его возвращению ни для себя, ни "для кассы".

"Просто понимал, что он с его дарованием и с его уже опытом может намного больше сделать, – высказался Михалков.

Актер входит в труппу "Мастерская "12" с сентября 2025 года. Михалков лично представил Ефремова на собрании труппы, которое было посвящено старту театрального сезона.

Сам Ефремов, освободившись после заключения, просил Михалкова вернуть его в театр. И тот пошел навстречу, отметив, что теперь 62-летний артист, наученный судьбой, смог многое переосмыслить.

У киномэтра нет никаких сомнений в таланте Ефремова – он верит в его талант и в то, что это будет полезно как для театра, так и для самого артиста.

Кстати, Никита Ефремов ранее заявлял, что пытается отделить себя от знаменитых родственников. Первый шаг, который он совершил в этом направлении – уход из "Современника". Актер заявил, что не хочет ассоциироваться с отцом и дедом из-за их пристрастия к алкоголю и намерен оборвать на себе эту злосчастную цепочку.