Михалков рассказал, почему решил вернуть Ефремова на театральную сцену

"Не для кассы": Михалков рассказал, почему вернул Ефремова на сцену
Михаил Ефремов. Фото: АГН Москва
Мэтр верит в дар и опыт артиста, который многое прошел

Никита Михалков считает, что многое сделал для возвращения Михаила Ефремова на сцену. И тот располагал достаточным количеством времени, чтобы все осознать рассуждает режиссер – даже учитывая всю сложность его натуры. При этом киномэтр признается, что прилагал усилия к его возвращению ни для себя, ни "для кассы".

"Просто понимал, что он с его дарованием и с его уже опытом может намного больше сделать, – высказался Михалков.

Актер входит в труппу "Мастерская "12" с сентября 2025 года. Михалков лично представил Ефремова на собрании труппы, которое было посвящено старту театрального сезона.

Сам Ефремов, освободившись после заключения, просил Михалкова вернуть его в театр. И тот пошел навстречу, отметив, что теперь 62-летний артист, наученный судьбой, смог многое переосмыслить.

У киномэтра нет никаких сомнений в таланте Ефремова – он верит в его талант и в то, что это будет полезно как для театра, так и для самого артиста.

Кстати, Никита Ефремов ранее заявлял, что пытается отделить себя от знаменитых родственников. Первый шаг, который он совершил в этом направлении – уход из "Современника". Актер заявил, что не хочет ассоциироваться с отцом и дедом из-за их пристрастия к алкоголю и намерен оборвать на себе эту злосчастную цепочку.

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей