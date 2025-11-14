Никита Ефремов рассказал о желании покончить с главным семейным проклятием

Артист пытается сепарироваться от своих звездных родственников

Актер театра и кино Никита Ефремов откровенно рассказал, что пытается отделить себя от звездных родственников на протяжении последних нескольких лет. Первым шагом стал уход из "Современника", после чего ему полегчало на душе.

Никита заявил, что не желал быть ассоциацией с отцом и дедом из-за их скандального пристрастия к алкоголю, рассчитывая оборвать на себе эту злосчастную цепочку.

Никита предположил, что история может каким-то образом иметь отношение к "родовому гнезду". И отец, и дед выпивали. Поэтому наследник посчитал, что нужно сделать все, чтобы исключить для себя подобный сценарий.

Таким образом Никита пытается не вписываться в зависимости Олега и Михаила Ефремовых, доказывая свою принадлежность. Для поддержания контакта актеру достаточно просто любить – ни в какие зависимости впадать не нужно.

Правда, в семье многое связано с никотиновой зависимостью – этим страдают все родственники как с отцовской, так и с материнской стороны. Поэтому сам Никита воспринимает желание затянуться сигаретой как непроработанную тревогу.

"Для меня это сигнал, что мой внутренний ребенок в тревоге", – признался артист.