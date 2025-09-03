Ефремов официально развелся с женой

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Актер Михаил Ефремов теперь официально одинок – он окончательно развелся со своей пятой супругой Софьей Кругликовой. Их брак продлился 23 года, за это время у них появилось трое детей.
Слухи о проблемах в отношениях Ефремова с женой ходили еще до его задержания после скандального ДТП. Тогда артиста забирали на допрос из квартиры предполагаемой любовницы Дарьи Белоусовой, а во время слушаний Михаил практически не реагировал на поддержку Кругликовой.
Близкие к семье источники говорят, что во время пребывания Ефремова в колонии его отношения с женой только ухудшились – они постоянно выясняли отношения. При этом к нему часто приходила Белоусова, с которой он даже провел трехдневное свидание.
"В итоге все закончилось разводом, перед которым Ефремов успел отдохнуть и подлечиться в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей", – пишет SHOT.
Теперь Ефремову и Кругликовой предстоит заняться дележкой имущества. По слухам, артист не планирует обделять бывшую жену и хочет оставить ей московскую квартиру. Сам актер планирует жить в своем доме в Подмосковье, куда он переехал на фоне семейных проблем.
Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален
Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом