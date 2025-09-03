Ефремов официально развелся с женой

Последние годы в отношениях супругов были серьезные проблемы

Актер Михаил Ефремов теперь официально одинок – он окончательно развелся со своей пятой супругой Софьей Кругликовой. Их брак продлился 23 года, за это время у них появилось трое детей.

Слухи о проблемах в отношениях Ефремова с женой ходили еще до его задержания после скандального ДТП. Тогда артиста забирали на допрос из квартиры предполагаемой любовницы Дарьи Белоусовой, а во время слушаний Михаил практически не реагировал на поддержку Кругликовой.

Близкие к семье источники говорят, что во время пребывания Ефремова в колонии его отношения с женой только ухудшились – они постоянно выясняли отношения. При этом к нему часто приходила Белоусова, с которой он даже провел трехдневное свидание.

"В итоге все закончилось разводом, перед которым Ефремов успел отдохнуть и подлечиться в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей", – пишет SHOT.

Теперь Ефремову и Кругликовой предстоит заняться дележкой имущества. По слухам, артист не планирует обделять бывшую жену и хочет оставить ей московскую квартиру. Сам актер планирует жить в своем доме в Подмосковье, куда он переехал на фоне семейных проблем.