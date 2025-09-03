Ефремов официально развелся с женой

Ефремов официально развелся с женой
Фото: АГН "Москва"
Последние годы в отношениях супругов были серьезные проблемы

Актер Михаил Ефремов теперь официально одинок – он окончательно развелся со своей пятой супругой Софьей Кругликовой. Их брак продлился 23 года, за это время у них появилось трое детей.

Слухи о проблемах в отношениях Ефремова с женой ходили еще до его задержания после скандального ДТП. Тогда артиста забирали на допрос из квартиры предполагаемой любовницы Дарьи Белоусовой, а во время слушаний Михаил практически не реагировал на поддержку Кругликовой.

Близкие к семье источники говорят, что во время пребывания Ефремова в колонии его отношения с женой только ухудшились – они постоянно выясняли отношения. При этом к нему часто приходила Белоусова, с которой он даже провел трехдневное свидание.

"В итоге все закончилось разводом, перед которым Ефремов успел отдохнуть и подлечиться в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей", – пишет SHOT.

Теперь Ефремову и Кругликовой предстоит заняться дележкой имущества. По слухам, артист не планирует обделять бывшую жену и хочет оставить ей московскую квартиру. Сам актер планирует жить в своем доме в Подмосковье, куда он переехал на фоне семейных проблем.

Источник: SHOT
По теме

Путин выставил ультиматум ЕС по Украине

Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей