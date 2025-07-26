Стало известно, где живет Ефремов после разрыва с женой

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После того, как Михаил Ефремов окончательно поставил точку в 23-летнем браке с Софьей Кругликовой, он принял решение жить с почти бывшей супругой раздельно. По данным журналистов, актер оставил свою московскую квартиру и обосновался в загородном доме.
Кругликова осталась проживать в шестикомнатных апартаментам в знаменитом "Доме с писателями" в центре Москвы. В последний раз Ефремова видели там после выхода по УДО, и больше на месте он не появлялся. В ближайших магазинах актера также не видели, хотя ранее он был там частым посетителем.
Знакомые с ситуацией люди говорят, что Ефремов решил жить на даче, поскольку отношения с супругой у него неблагоприятные. С кем сейчас находятся их дети – неизвестно.
"Супругу часто вижу, она живет здесь. А детей не видел", – поделились соседи.
Сейчас артист готовится к разводу с Кругликовой. Официально подавать заявление в ближайшее время они не будут, желая избежать шумихи в СМИ. Но близкие друзья семьи говорят, что этот брак уже не спасти, да и у Ефремова последние несколько лет отношения с актрисой Дарьей Белоусовой, которые, вероятно, приняли серьезный оборот.
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