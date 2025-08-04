Они оказались приятно удивлены благородством артиста

Скандал вокруг квартиры дяди Михаила Ефремова подошел к концу. После долгих разбирательств и выяснения отношений артист принял решение отдать жилье семье Громовых, которые тоже были в числе наследников. По их словам, это всех приятно шокировало.

Изначально супруга Ефремова пообещала, что квартира обязательно достанется Громовым, но оформят они ее на себя – за это они будут заботиться о пожилых супругах. Но как только прошла процедура вступления в наследство, все договоренности были забыты. Сперва артист всерьез боролся за недвижимость, но после выхода по УДО решил от нее отказаться.

Громовы рассказали, что как только Михаил оказался на свободе, то позвонил им и сообщил, что все договоренности остаются в силе. Вскоре он встретился с родственниками, выписал им дарственную и заплатил надлежащую пошлину. Вопрос решили без каких-либо претензий или разбирательств.

"Это шаг, очень сильный. Я в большом шоке, если честно. Человек взял и сделал, но мы в шоке. Мы в благодарности. Хотя... В какой? Человек обещал и сделал. Получилось так, как получилось. Мы довольны", – рассказал Громов.

По его словам, стоимость квартиры по кадастру оценивается в 9,5 млн рублей, а на рынке цена будет значительно выше.

Ранее стало известно, где живет Ефремов после разрыва с супругой Софьей.