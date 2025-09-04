Разведенный Ефремов обратился к народу с просьбой

Артист признался, что сильно устал

Вышедший на свободу Михаил Ефремов пытается строить новую жизнь после роковой трагедии. Артист полностью отказался от алкоголя, развелся с супругой после 23 лет брака и планирует снова вернуться на сцену. Летом он начал подготовку к спектаклю по фильму "Без свидетелей", в котором ему досталась главная роль. Однако общественность полагает, что ослабленный после заключения артист может не справиться с такой огромной нагрузкой.

Его сын Никита Ефремов утверждает, что беспокоится по поводу состояния отца не стоит. При этом актер хотел бы обратиться к народу и передал послание через сына.

"Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку", – рассказал Ефремов-младший.

Как известно, в тюрьме у Михаила Ефремова серьезно обострились проблемы с легкими. Чтобы поправить свое здоровье, артист отправился летом в санаторий Кисловодска, где проходил активное лечение. По данным СМИ, все процедуры и проживание в заведении обошлись ему минимум в 300 тысяч рублей.

После развода с Софьей Кругликовой знаменитость переехал из Москвы в пригород. По слухам, там он проживает со своей любовницей Дарьей Белоусовой, которая вместе с женой дожидалась его выхода на свободу.