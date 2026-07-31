Новое пляжное фото Рудковской вызвало горячие споры: "Голова приросла"

Новое пляжное фото Рудковской вызвало горячие споры: "Голова приросла"
Яна Рудковская. Кадр: соцсети
На кадре знаменитость выглядит очень эффектно

Новая фотография Яны Рудковской с отдыха в Баку спровоцировала бурную дискуссию в интернете. Пока верные фанаты блондинки восхищались ее внешним видом, ненавистники заподозрили диву в чрезмерной обработке снимка и обрушились на нее с критикой.

Знаменитость проводит время в Баку, где успела посетить крупный музыкальный фестиваль. Несмотря на насыщенную программу, звезда выделила время для отдыха у моря.

В своем блоге 51-летняя красотка опубликовала новый снимок, сделанный на пляже. На фотографии она позирует на фоне пальм и шезлонгов в ярком закрытом купальнике с принтом и легкой накидке в тон. Образ дополнили солнцезащитные очки, светлые шлепанцы и небольшая оригинальная сумка.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей. Многие подписчики оставили комплименты и положительно оценили образ телеведущей. Однако нашлись и те, кто поставил под сомнение реальность фотографии. Некоторые пользователи соцсетей заявили, что блондинка выглядит подозрительно худой. Внимательные подписчики предположили, что снимок был очень сильно обработан, а отдельные комментаторы обратили внимание на неестественные пропорции тела.

Яна Рудковская. Фото: соцсети

"Что-то вы стали очень худенькой!", "Зачем себя так приукрашивать на снимках?", "Такое ощущение, что голова приросла к плечам", – удивляются пользователи интернет-пространства.

К слову, ранее переполох в социальных сетях вызвала откровенная фотография Джей Ло.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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