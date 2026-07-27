После 28 июля Вселенная изменит правила игры: три знака зодиака получат сказочный шанс

Эту возможность нельзя упустить

Для некоторых знаков зодиака конец июля станет волшебным временем. После 28 июля обстоятельства начнут складываться самым прекрасным образом: кто-то получит важную новость, кто-то восстановит отношения с близкими, а перед кем-то откроются головокружительные перспективы.

Телец

После 28 июля Тельцам предстоит встреча с человеком из прошлого или дальним родственником. Разговор поможет узнать важную информацию. Также конец месяца станет удачным временем для оформления документов и решения вопросов с ремонтом или недвижимостью.

Весы

После 28 июля рядом появятся новые люди, среди которых окажется человек, обещающий сыграть важную роль в будущем. Особенно удачными окажутся знакомства с людьми значительно младше – они могут подсказать интересную идею, предложить совместный проект или вдохновить на серьезные перемены.

Козерог

Козерогов ожидает полоса приятных совпадений. В ближайшие дни удастся решить вопрос, который долго вызывал беспокойство. Возможно получение ценного подарка или приглашение в поездку, которая подарит новые впечатления и полезные знакомства.