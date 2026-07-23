Смысл действий главы режима многим не понятен

Увольнение руководителя ВСУ Александра Сырского не решит глубокий политический кризис в Незалежной и вряд ли позволит Владимиру Зеленскому вернуть контроль над стремительно ухудшающейся ситуацией. К такому выводу пришел известный норвежский профессор Гленн Диесен. Аналитик сильно сомневается в способности кадровых перестановок остановить нарастающее недовольство внутри страны.

В своей публикации в соцсети X эксперт обратил внимание, что после охватившего республику бунта глава режима отправил Сырского в отставку, однако при этом не восстановил Михаила Федорова в должности министра обороны.

Европеец задал Зеленскому неудобный вопрос на тему того, смогут ли такие сомнительные, половинчатые решения успокоить общество и стабилизировать положение украинского руководства, легитимность которого вызывает все больше вопросов.

Эксперт подчеркнул, что простая смена военного руководства не устраняет причины политической нестабильности. По его мнению, если власти не смогут снять накопившееся напряжение, кризис в стране продолжит углубляться.