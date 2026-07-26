Кукуруза в духовке с чесночным маслом и сыром на ужин

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Вареная кукуруза – это детство, соль на пальцах и горячий початок, который невозможно ждать. Но духовка умеет сделать с кукурузой другую историю: зерна становятся еще слаще, масло впитывается между рядами, чеснок пахнет мягче, а сыр собирает сверху тонкую румяную корку.
Такую кукурузу можно подать как гарнир, но чаще она сама становится ужином. Особенно если рядом поставить миску соуса, нарезанные помидоры и большой стакан холодного напитка.
Шаг 1
Кукурузу очистите от листьев и волокон. Если початки крупные, разрежьте их пополам, так они удобнее пропекутся и поместятся на противне.
Шаг 2
Мягкое масло смешайте с измельченным чесноком, паприкой, солью, перцем и рубленой петрушкой.
Шаг 3
Натрите початки чесночным маслом, заверните каждый в фольгу и запекайте при 200 градусах 25 минут.
Шаг 4
Разверните фольгу, посыпьте кукурузу тертым сыром и верните в духовку еще на 7-10 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.
Шаг 5
Подавайте горячей, с лимонным соком и дополнительной зеленью.
У такой кукурузы есть приятная летняя наглость: ее берут руками, едят без церемоний и обязательно просят еще один початок.
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