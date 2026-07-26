Кукуруза в духовке с чесночным маслом и сыром на ужин

Кукуруза в духовке с чесночным маслом и сыром превращается в полноценный летний ужин, где сладкие зерна встречаются с румяной соленой корочкой.

Вареная кукуруза – это детство, соль на пальцах и горячий початок, который невозможно ждать. Но духовка умеет сделать с кукурузой другую историю: зерна становятся еще слаще, масло впитывается между рядами, чеснок пахнет мягче, а сыр собирает сверху тонкую румяную корку.

Такую кукурузу можно подать как гарнир, но чаще она сама становится ужином. Особенно если рядом поставить миску соуса, нарезанные помидоры и большой стакан холодного напитка.

Ингредиенты

молодая кукуруза – 4 початка;

сливочное масло – 80 г;

чеснок – 3 зубчика;

твердый сыр – 70 г;

петрушка – 3 веточки;

паприка – 0,5 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

лимон – для подачи.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Кукурузу очистите от листьев и волокон. Если початки крупные, разрежьте их пополам, так они удобнее пропекутся и поместятся на противне.

Шаг 2

Мягкое масло смешайте с измельченным чесноком, паприкой, солью, перцем и рубленой петрушкой.

Шаг 3

Натрите початки чесночным маслом, заверните каждый в фольгу и запекайте при 200 градусах 25 минут.

Шаг 4

Разверните фольгу, посыпьте кукурузу тертым сыром и верните в духовку еще на 7-10 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Шаг 5

Подавайте горячей, с лимонным соком и дополнительной зеленью.

Что учесть

молодой кукурузе не нужна долгая духовка;

чеснок лучше смешивать с маслом, а не класть кусками;

сыр берите солоноватый, но не слишком сухой;

для остроты добавьте щепотку чили.

У такой кукурузы есть приятная летняя наглость: ее берут руками, едят без церемоний и обязательно просят еще один початок.