G20 решила судьбу биткоина

Крупнейшие экономики мира отказались считать криптоактивы нормальными деньгами

Биткоин, эфир и прочие рипплы не могут считаться полноценными валютами. А потому они никогда не станут универсальным платежным средством. К такому заключению пришли министры финансов и главы центробанков стран, входящих в G20, на встрече в Буэнос-Айресе.



Вопросы, связанные с криптовалютами, захватили все внимание участников саммита. "Налоги, финансовое регулирование, антитеррор, вопросы будущего труда, все эти темы рассматривались так или иначе с точки зрения цифровизации", – рассказал журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

В итоговом коммюнике министры финансов и главы центробанков выразили однозначную позицию о судьбе виртуальных денег. По их словам, криптоактивы не несут стандартных функций валют. Они не являются надежным активом с точки зрения сохранения стоимости. В настоящее время биткоин не угрожает глобальной финансовой стабильности, но в будущем такое может случиться. Поэтому за крипторынком нужно пристально следить.

Сейчас главный вред от криптоактивов состоит в другом. С их помощью нарушаются права потребителей и инвесторов, криптовалюты используются для ухода от налогов и отмывания доходов. Виртуальные деньги необходимо подчинить мировым стандартам в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, говорится в документе. Иными словами, правоохранительные органы должны знать, откуда поступают криптовалюты и на какие цели тратятся.

Россия в этом вопросе находится на одной стороне с большинством ведущих стран мира. По словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, нужно выработать общие международные принципы регулирования криптоактивов. С этим согласились почти все участники G20.

Первые предложения по поводу того, как государства будут контролировать оборот биткоинов и других криптовалют, будут высказаны уже в июле этого года. Такое обещание на итоговой пресс-конференции сделал глава Минфина Аргентины Николас Духовнэ.

Несмотря на то что министры финансов крайне скептически высказались о перспективах биткоинов и пообещали как следует взяться за контроль криптовалютного рынка, стоимость виртуальных денег на новостях из Буэнос-Айреса пошла вверх. Видимо, это вызвано тем, что инвесторы боялись более резких заявлений и предложений о полном запрете криптоактивов. Но этого не произошло.

По данным сервиса Coinmarketcap, средняя стоимость биткоина на основных криптовалютных площадках мира выросла за сутки на 6,24% и превысила уровень $9 тысяч. По состоянию на 11:00 мск самая популярная криптовалюта сейчас стоит $9,02 тысячи. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 4% и достигла $341,6 миллиарда.

Впрочем, в самое ближайшее время может случиться спад. Рынок снова перегрелся, поэтому обвал неминуем. По мнению аналитика компании Market Securities Dubai Пола Дея, биткоин ждет падение на 76% по сравнению с уровнем конца февраля. Таким образом, цена на него опустится до $2,8 тысячи.