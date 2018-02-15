Биткоин бьет все рекорды
Курс самой популярной криптовалюты вплотную приблизился к
важной психологической отметке в $10 тысяч. По данным портала CoinMarketCap, к 09:30 мск стоимость
биткоина выросла до $9742, увеличившись за минувшие сутки на 10,12%.
Вместе с биткоином растут в цене и другие криптовалюты. Стоимость эфира на данный момент составляет $940 (+8,27%), за 1 риппл дают $1,15 (+8,63%), биткоин кэш подрос до $1356 (+5,84%). На рынке криптовалют в настоящее время крутится $429,08 миллиарда. На долю биткоина приходится примерно 35% всех средств, доля эфира составляет 20%, риппла – 10%.
Динамика последней недели свидетельствует: для криптовалют черная полоса позади. Стабилизацию рынка эксперты связывают отчасти с тем, что у фьючерсных контрактов на биткоины на Чикагской бирже опционов истек срок годности. Надеясь хоть немного на этом заработать, инвесторы в последний момент бросились скупать криптовалюту, что привело к повышению курса.
Другие аналитики говорят: подорожание биткоина – явление долгосрочное. В начале февраля виртуальные деньги достигли дна: их стоимость опускалась ниже $6 тысяч. После этого начался стремительный взлет. Всего за десять дней криптовалюта подорожала в полтора раза и продолжает набирать очки.
Стремительное обесценивание криптовалют в январе не разубедило самых стойких инвесторов в том, что виртуальные деньги стоят того, чтобы вкладывать в них свои капиталы. Эта уверенность оказалась настолько сильной, что помогла биткоину выйти из пике, несмотря на негативные новости. В последние недели крупные государства заявили об ужесточении политики в сфере крипторегулирования. Виртуальные валюты были включены в новую директиву Евросоюза о борьбе с отмыванием денег. А крупные американские и британские банки запретили покупать биткоины по своим кредитным картам. Тем не менее интерес к быстрорастущему финансовому инструменту перевесил все опасения экспертов и госчиновников.
Некоторые российские эксперты утверждают, что нашей стране не следует "стоять на пути прогресса" и пугаться новых технологий. Криптовалюты требуют осторожности и осознанного подхода, но Россия с ее громадным энергетическим потенциалом запросто могла бы стать мировым лидером по майнингу криптовалют. По словам члена экспертного совета Госдумы по вопросам развития цифровой экономики, руководителя Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, в стране наблюдается профицит энергогенерации "из-за дорогой неповоротливой системы экспорта". Излишки от ГЭС и АЭС запросто можно было бы пустить на производство виртуальных денег.
Впрочем, у этой идеи хватает критиков. "Вся система, в которой заправляют держатели биткоина и собственники блокчейнов, озабочена не укреплением экономики России, а личным обогащением, абсолютно не подконтрольным никому", – парировал академик Международной академии информатизации Анатолий Юрков.
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