Виртуальным деньгам обнуление не грозит

Отметка $5,9 тыс., до которой биткоин опускался 6 февраля, является дном стоимости. К такому выводу пришли финансовые аналитики. В обозримом будущем криптовалюта едва ли может опуститься ниже этого уровня. Хотя заметные колебания в курсе возможны: такова уж природа актива, чья стоимость обеспечивается лишь спекулятивным интересом.

Тем временем криптовалюты продолжают расти в цене. Очевидно, что нынешнее повышение курса – это не отскок после затяжного падения. Криптовалютный рынок переживает настоящее перерождение.

По данным портала CoinMarketCap, 1 BTC рано утром во вторник по московскому времени стоил $11,601 тыс., набрав за сутки 8,9%. После этого он немного опустился и к полудню стоил $11,38 тыс. (суточный прирост – 4,16%). Однако события последних недель говорят о том, что стоимость виртуальных денег будет расти и дальше. Уже сегодня биткоин может преодолеть отметку $12 тысяч.

Другие криптовалюты не чувствуют себя настолько же хорошо. Вот уже несколько дней стоимость эфира, риппла и биткоина кеш практически не меняется. Сейчас она составляет $944, $1,15 и $1,523 тыс. соответственно. Капитализация рынка криптовалют перевалила за полтриллиона долларов, добравшись до отметки $512,21 миллиарда. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют, эфира – 18%, риппла – 9%.

Сейчас биткоин торгуется на уровне, на котором он был ровно месяц назад. После этого последовал стремительный двухнедельный спуск, а потом не менее быстрый двухнедельный подъем стоимости. Впрочем, до рекордного показателя конца декабря 2017 г., когда криптовалюта подскакивала в цене до $20 тыс., биткоину пока далеко. И не факт, что котировки вообще когда-нибудь вернутся на прежний уровень.

Журнал Forbеs отмечает, что государственные органы в кои-то веки сделали заявление, которое не направлено на подрыв доверия к криптовалютам. Руководители Комиссии по ценным бумагам и Комиссии по срочной биржевой торговле США заявили о необходимости регулирования рынка криптовалют. Однако вместе с тем они, скорее, одобрили использование виртуальных денег.

"Опасения по поводу более жесткого регулирования (крипторынка), которые были одним из катализаторов недавнего падения, похоже, рассеиваются", – заключил телеканал CNBC.

Аналитики говорят, что взлетов и падений курса криптовалют бояться не стоит. Даже в случае обвала рынка влияние на сферу финансовых услуг окажется незначительным, так как прямая и косвенная связь банков с цифровыми валютами остается ограниченной, утверждают в агентства S&P Global Ratings.