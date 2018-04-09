В Москве соберутся ведущие эксперты по токен-экономике

Гостям и жителям столицы раскроют тайны блокчейна

21 апреля в Москве в рамках проекта rASiA.com состоится долгожданная конференция Global Token Summit 2.0.3.5. На мероприятие приедут эксперты, инвесторы, молодые инноваторы и представители крупных компаний со всего мира. Вместе они обсудят формирование и развитие цифровой экономики, а также смогут найти менторов для большей эффективности решений и инвесторов в токены своих проектов.

Блокчейн и криптовалюты перестали быть просто технологиями, изо дня в день они меняют пресную повседневность человека, его окружение, быт и даже профессиональную сферу.

Меняется транспорт, меняются медиа, мода, развиваются технологии виртуальной реальности. Специлаизты прогнозируют, что роботизация, софтверизация и освобождение человека от труда позволят некоторым секторам экономики расти до 50% ежегодно.

Выбор Москвы для столь значимого события не случаен. Россия лидирует в применении технологии блокчейн, практически в каждом подобном проекте есть хотя бы один выходец из нашей страны.

Среди спикеров и экспертов Global Token Summit 2.0.3.5 – ведущие специалисты в области блокчейна, криптовалют и инноваций. На конференции пройдет обсуждение перспектив и того, как блокчейн повлияет на сектора Multimedia, Entertainment, Communications. Программа также включает презентации – pitch уникальных ICO-проектов, выступления ведущих мировых спикеров, экспертную оценку развития блокчейна ICO-проектов в России.

В Москву приедет сооснователь Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Элборн (Dirk Ahlborn). Сегодня Hyperloop – один из самых высокотехнологичных проектов, который будет реализован в скором будущем. К примеру, планируется запустить полноценную трассу от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско стоимостью шесть миллиардов долларов.

Global Token Summit 2.0.3.5 объединяет людей. Мероприятие соберет идеи молодых инноваторов, которым было сложно найти партнеров и единомышленников. На конференцию приедут представители индустрии видеоигр и киберспорта.

Будут представлены перспективные транспортные проекты. Участники мероприятия, помимо прочего, узнают об успешных кейсах в Азии – крупнейшем рынке современных технологий.

По словам руководителя оргкомитета конференции Любови Прытиной, участникам расскажут об инновациях в fashion-сфере, о слиянии физической моды и цифровой, а также их симбиозе – phygital fashion. "Это не просто футуристические разговоры, это люди, которые покажут конкретные проекты и предложения для инвестиций, это площадка, на которой встретятся умнейшие мозги мира", – сказала она.

Кроме того, ответы на свои вопросы могут найти потенциальные инвесторы в токены (аналог криптовалют). "Есть специалисты, которые помогут, менторы, которые подскажут. Можно будет посмотреть новые возможности для инвестирования, понять, стоит ли это делать или нет", – добавила Прытина.

Официальный сайт мероприятия: www.2035rasia.com

По вопросам участия: conference@rasia.com



