Высокопоставленный военный четко обозначил позицию вашингтонской администрации

Американский генерал Джон Кейн заявил, что вашингтонская администрация не рассматривает Российскую Федерацию как дружественное государство. Соответствующее заявление представитель Пентагона сделал во время очередных слушаний в сенатском комитете. Опытный вояка оценил нынешние отношения между двумя странами как "сложные".

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях двух крупнейших держав, он отметил, что не считает Россию другом американцев. Его заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между двумя государствами.

"Я не думаю, что они наши друзья", – отрезал военный, немного подумав.

Ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что российско-американские отношения находятся практически на нулевом уровне.

При этом верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин, поздравляя американцев с 250-летием независимости, подчеркнул, что возобновление партнерских связей между двумя державами отвечает интересам обеих стран и всей международной арены.

Ранее в Киеве забили тревогу после странной выходки Зеленского.