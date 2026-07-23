Соскин расшифровал послание Залужного Драпатому

В Киеве расшифровали послание Залужного Драпатому: "Это сигнал"
Валерий Залужный. Фото: Міністерство оборони України/wikimedia.org
продолжениеНа Западе поставили Зеленскому неудобный вопрос после отчаянного шага
Перестановки в руководстве ВСУ вызвали большой переполох

Внутри украинской власти продолжают нарастать признаки острого политического противостояния. Киевский политолог Олег Соскин считает, что нашумевшее заявление посла Украины в Британии Валерия Залужного о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом имело скрытый смысл.

По его оценке, экс-главком предупредил преемника о том, что Владимир Зеленский способен серьезно осложнить работу любого военного руководителя, если тот выйдет из-под его политического контроля.

Аналитик заявил, что слова посла должны стать предупреждением о возможных последствиях взаимодействия с нынешним руководством республики. Он считает, что Зеленский стремится навязывать всем и вся собственные решения, не считается с чужим мнением и будет создавать серьезные проблемы тем, кто не готов безоговорочно выполнять его требования.

Политолог также указал, что заявление государственного деятеля можно расценивать как своеобразный совет сохранять максимальную осторожность. По мнению Соскина, в противном случае судьба нового главкома может сложиться так же, как и у самого Залужного, который после ухода с военной должности был отправлен "куда подальше" – аж к британцам.

"Это сигнал Михаилу, чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет", – заявил политолог.

Кроме того, эксперт считает, что бывший главнокомандующий внимательно следит за развитием событий в стране и ожидает новых политических ошибок Зеленского. По его мнению, Залужный рассчитывает воспользоваться ослаблением позиций главы киевского режима, как только выпадет такая возможность.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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