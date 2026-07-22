Залужный предрек проблемы Драпатову на посту главкома ВСУ

В Незалежной продолжаются масштабные кадровые перестановки

Бывший руководитель ВСУ Валерий Залужный предупредил Михаила Драпатого, недавно назначенного на эту должность Владимиром Зеленским, что его ждут крайне тяжелые испытания. Экс-главком намекнул, что масштабы проблем окажутся значительно серьезнее, чем новый руководитель украинской армии может представить сейчас.

Свое мнение государственный деятель опубликовал в социальных сетях после кадровых перестановок в военном руководстве Украины. Он заявил, что работа на посту главнокомандующего станет для новоиспеченного начальника намного тяжелее, чем тот может ожидать.

"Это будет тяжело для нового главкома. Тяжелее, чем он может себе представить", – такое зловещее послание оставил политик в Сети.

Ранее решением киевского верховода был уволен Александр Сырский, его место занял Михаил Драпатый. Этот шаг стал частью масштабных кадровых изменений, которые продолжаются в украинской власти.

За несколько дней до этого глава режима полностью сменил состав кабинета министров. В частности, был уволен министр обороны Михаил Федоров – его отставка привела к масштабным митингам по всей стране.