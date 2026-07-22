Олегу Газманову — 75: артист заявил, что большой концерт в Москве требует вложений от 100 млн рублей

В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Сегодня, 22 июля, народному артисту России Олегу Газманову исполняется 75 лет. Накануне юбилея артист рассказал, что организация большого концерта в Москве требует серьезных вложений: по его словам, бюджет такого выступления начинается от 100 миллионов рублей. Газманов отметил, что в эту сумму входят аренда зала, оборудование, реклама, клипы и другие расходы, а также риски, которые приходится учитывать организаторам. Об этом артист заявил в интервью РИА Новости.

Биография

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. В детстве занимался музыкой и спортивной гимнастикой, затем окончил Калининградское высшее инженерное морское училище и некоторое время преподавал. Позже он получил музыкальное образование по классу гитары и окончательно связал жизнь со сценой.

Творчество

Известность Газманову принесла песня "Люси", которую исполнил его сын Родион. В конце 1980-х артист создал группу "Эскадрон", а одноименная композиция стала одним из главных хитов его карьеры. Среди самых узнаваемых песен Газманова – "Офицеры", "Морячка", "Есаул", "Москва", "Мои ясные дни", "Сделан в СССР". Его репертуар сочетает эстрадную энергетику, лирику и патриотические темы.

Награды

Газманов – заслуженный артист России с 1995 года и народный артист России с 2001-го. Он награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги в культуре и искусстве". 20 июля 2026 года президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Спорт и сцена

Отдельная часть образа Газманова – физическая форма. Он мастер спорта по гимнастике, поэтому его концерты всегда отличались движением, прыжками и акробатическими элементами. Артист также увлекается теннисом, сапбордингом, дайвингом, горными лыжами и хоккеем.

Сегодня

К 75-летию Газманов подходит как действующий артист: он продолжает выступать, готовить новые программы и собирать зрителей. А его слова о стоимости большого концерта показывают, что современное шоу – это не только сцена и песни, но и сложное производство с крупными вложениями и высоким уровнем ответственности.