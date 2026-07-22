Олегу Газманову — 75: артист заявил, что большой концерт в Москве требует вложений от 100 млн рублей

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Сегодня, 22 июля, народному артисту России Олегу Газманову исполняется 75 лет. Накануне юбилея артист рассказал, что организация большого концерта в Москве требует серьезных вложений: по его словам, бюджет такого выступления начинается от 100 миллионов рублей. Газманов отметил, что в эту сумму входят аренда зала, оборудование, реклама, клипы и другие расходы, а также риски, которые приходится учитывать организаторам. Об этом артист заявил в интервью РИА Новости.
Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. В детстве занимался музыкой и спортивной гимнастикой, затем окончил Калининградское высшее инженерное морское училище и некоторое время преподавал. Позже он получил музыкальное образование по классу гитары и окончательно связал жизнь со сценой.
Известность Газманову принесла песня "Люси", которую исполнил его сын Родион. В конце 1980-х артист создал группу "Эскадрон", а одноименная композиция стала одним из главных хитов его карьеры. Среди самых узнаваемых песен Газманова – "Офицеры", "Морячка", "Есаул", "Москва", "Мои ясные дни", "Сделан в СССР". Его репертуар сочетает эстрадную энергетику, лирику и патриотические темы.
Газманов – заслуженный артист России с 1995 года и народный артист России с 2001-го. Он награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги в культуре и искусстве". 20 июля 2026 года президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Отдельная часть образа Газманова – физическая форма. Он мастер спорта по гимнастике, поэтому его концерты всегда отличались движением, прыжками и акробатическими элементами. Артист также увлекается теннисом, сапбордингом, дайвингом, горными лыжами и хоккеем.
К 75-летию Газманов подходит как действующий артист: он продолжает выступать, готовить новые программы и собирать зрителей. А его слова о стоимости большого концерта показывают, что современное шоу – это не только сцена и песни, но и сложное производство с крупными вложениями и высоким уровнем ответственности.
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