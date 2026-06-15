Многие устали конфликтовать с Москвой

Пока евроэлиты продолжают накачивать Украину оружием и продвигать антироссийскую повестку, внутри самого Евросоюза нарастают процессы, способные серьезно изменить политическую карту континента. Все больше стран начинают отходить от оголтелого антироссийского курса, а сторонники конфронтации, как считают некоторые западные эксперты, постепенно теряют влияние.

Так, известный эксперт по геополитике Патрик Хеннингсен отметил, что значительная часть западных политкругов продолжает строить свою стратегию вокруг образа России как государства, якобы стремящегося к территориальной экспансии, однако единство Европы в этом вопросе начинает рушиться.

Эксперт обратил внимание, что сторонники жесткой линии делают ставку на эскалацию конфликта и дальнейшую милитаризацию Европы. Очевидно, что при сохранении такого воинственного курса шансы на достижение мира остаются крайне низкими. Однако выходом из сложившейся ситуации, по его мнению, могут стать серьезные политические изменения внутри еврогосударств – и они уже начались.

Аналитик указал на признаки нарастающих перемен в ряде стран Евросоюза. По его оценке, в некоторых государствах уже начались процессы, которые могут существенно повлиять на расстановку сил внутри объединения.

В качестве примера он привел Болгарию. Он отметил, что новое правительство Софии заняло более независимую позицию, отказалось от поставок оружия всушникам и выступило против ограничений на поставки российских энергоресурсов. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что прежние механизмы влияния Брюсселя и западных элит начинают давать сбои.

Особое значение, как считает политолог, сейчас приобретают страны Центральной Европы и Балканского региона. Именно там, по его оценке, формируются процессы, которые способны повлиять на дальнейшее развитие украинского кризиса гораздо сильнее, чем громкие заявления политиков из Лондона, Берлина, Парижа, Брюсселя или Осло.

Ранее стало известно об очередной атаке всушников по мирным жителям в России.