Украина атаковала Тулу, есть жертвы

Атака Украины на Тулу: есть жертвы
Фото: pxhere.com
Всушники совершили очередное кровавое преступление

Армия противника продолжает вероломные удары по мирным российским городам. Ночная атака "крылатых засланцев" на городской округ Тула привела к трагическим последствиям: лишены жизни три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших оказался годовалый малыш. 

Удар пришелся по жилым кварталам – люди спокойно спали в своих домах и не ожидали смертельной опасности. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что под удар противника попал жилой сектор. Он отчитался о том, что на месте трагедии сразу были организованы работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки.

Серьезные повреждения получили частные жилые дома и объекты коммерческого назначения в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. В ряде зданий зафиксированы разрушения различной степени, специалисты продолжают оценивать масштаб причиненного ущерба.

На местах происшествий работают спасатели, представители региональных властей и местной администрации. Для координации действий развернут оперштаб, который занимается устранением последствий атаки и оказанием помощи местным жителям.

Власти предупредили, что угроза новых атак дронов в этом субъекте РФ сохраняется. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными сообщениями.

Напомним, ранее из-за действий всушников пришлось эвакуировать все поезда в Крыму.

Источник: Канал главы Тульской области Дмитрия Миляева в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник
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