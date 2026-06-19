США запустили расследование против Германии из-за лекарств

США запустили расследование против Германии: подробности
Картинка: сгенерировано ИИ
У американцев есть вопросы к немцам

США основательно взялись за Германию из-за политики в сфере лекарств – против немцев запущено официальное расследование. В Вашингтоне считают, что немецкие власти слишком жестко ограничивают расходы на современные препараты, из-за чего американские фармацевтические компании теряют миллиарды долларов.

О начале расследования объявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Американская сторона намерена выяснить, не создают ли действующие в Германии ограничения на закупки инновационных лекарств необоснованные барьеры для производителей из Соединенных Штатов и не наносят ли они ущерб американской торговле.

В Вашингтоне отметили, что этому решению предшествовал длительный период консультаций с немецкими властями. Однако проведенные переговоры не позволили устранить накопившиеся разногласия.

Среди возможных вариантов решения проблемы США рассматривают изменение системы скидок на медикаменты. Одновременно американские власти направили Берлину запрос о проведении дополнительных консультаций по спорному вопросу.

Конфликт развивается на фоне реформы лекарственного рынка, которую ранее инициировал президент США Дональд Трамп. В рамках этой политики стоимость лекарств в Соединенных Штатах стала привязываться к более низким ценам, действующим в европейских странах.

Тем временем, Германия готовит масштабное сокращение расходов в системе здравоохранения, что вызывает недовольство у американцев.

Ранее Евросоюз разделился на два лагеря из-за Москвы.

Источник: Сайт торгового представителя США Джеймисона Грира ✓ Надежный источник
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