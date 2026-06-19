Politico: вопрос о переговорах с РФ расколол ЕС

ЕС разделился на два лагеря из-за Москвы: что случилось
Картинка: сгенерировано ИИ
В прессу просочилась любопытная информация

Внутри Евросоюза нарастает серьезный раскол по вопросу отношений с нашей страной. Пока одни лидеры требуют сохранить жесткую линию и не допускать контактов с Москвой, другие активно выступают за подготовку к переговорам, и это вызывает острые споры.

Как сообщает Politico со ссылкой на осведомителей, вопрос возможного диалога с Россией обсуждался на саммите ЕС 18 июня. Беседа была закрытой – без лишних людей и телефонов.

Против начала контактов в нынешних условиях выступили руководитель парижской администрации Эмманюэль Макрон и глава немецкого правительства Фридрих Мерц. Они считают, что время для переговоров с Кремлем еще не наступило. Кроме того, оба политика придерживаются позиции, что когда такой момент возникнет, ключевую роль в переговорах должна сыграть так называемая "евротройка" – Франция, Британия и ФРГ.

При этом источник издания сообщил, что значительное число евролидеров придерживается иной точки зрения и поддерживает главу Евросовета Антониу Кошту, который выступает за подготовку к будущему диалогу с российской стороной.

Ранее сообщалось, что последние разговоры между европейцами и Москвой были краткими и не затрагивали принципиальных вопросов. А Кошта заявил, что обсуждает с евролидерами возможную подготовку к диалогу с нашей страной на тот случай, когда для этого сложатся подходящие условия.

К слову, ранее в США пришли в ужас из-за заявлений о Москве.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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