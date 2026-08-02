Кирилл Сафонов пожаловался на тяжелые последствия возвращения из США

Знаменитость снова на Земле Обетованной

После полутора месяцев, проведенных в Нью-Йорке, актер Кирилл Сафонов вернулся в Израиль и сразу начал жаловаться. Артист объявил, что смена часовых поясов серьезно сказалась на его самочувствии – уже вторую ночь подряд он не может уснуть, а ведь впереди его ждет работа.

53-летний актер уже несколько лет живет в Израиле. В начале лета он отправился в Америку, чтобы провести время со своей 32-летней дочерью Анастасией, рожденной в первом браке. Девушка строит карьеру модели и актрисы. Наследница в середине июля улетела в Италию, после чего ее звездный родитель оставался один.

Несколько дней назад артист сообщил о возвращении на новую "родину", а теперь рассказал, как проходит адаптация после долгого перелета. Звезда жалуется, что из-за сильного джетлага уже вторую ночь не может нормально спать.

Напомним, супругой звезды является популярная исполнительница Саша Савельева. Ранее сообщалось, что она вместе с сыном Леоном вернулась в РФ, а актер продолжает строить жизнь за границей.