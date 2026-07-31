Лисички с картошкой в казане на улице с летним дымком

Лисички с картошкой в казане на улице с летним дымком
Лисички с картошкой в казане на улице с дымком летом
Лисички с картошкой в казане пахнут лесом, жаром и летней загородной свободой: грибы остаются упругими, картофель румянится, а легкий дымок делает вкус глубже.

У лисичек есть редкое свойство: они приносят с собой не только вкус, но и место. Стоит высыпать их в казан, и в воздухе сразу появляется лесная дорожка после дождя, сухая хвоя, теплый картофельный пар и тот самый запах летней кухни, где все почему-то получается вкуснее.

В казане лисички с картошкой ведут себя особенно уверенно. Картофель быстро берет корочку, грибы не превращаются в водянистую массу, а лук и чеснок собирают все в простое, но очень честное блюдо.

Ингредиенты

  • лисички – 600 г;
  • картофель – 1 кг;
  • лук – 2 крупные головки;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • растительное масло – 80 мл;
  • сливочное масло – 40 г;
  • соль и черный перец – по вкусу;
  • укроп или петрушка – небольшой пучок;
  • тимьян – 2 веточки по желанию.

Как готовить

  • Лисички переберите, срежьте темные кончики ножек и быстро промойте, если на грибах есть песок, затем хорошо обсушите.
  • Картофель нарежьте крупными дольками, лук – полукольцами.
  • В казане разогрейте растительное масло и обжарьте картофель до уверенной золотистой корочки.
  • Переложите картофель к краю казана или временно в миску, добавьте лук и готовьте до мягкости.
  • Всыпьте лисички и жарьте 8-10 минут, пока лишняя влага не уйдет, а грибы не станут ярче и плотнее.
  • Верните картофель, добавьте соль, перец, чеснок, тимьян и сливочное масло.
  • Готовьте еще 7-8 минут, аккуратно перемешивая широкими движениями, чтобы не разломать картофель.
  • Перед подачей посыпьте зеленью и дайте блюду постоять в казане 5 минут без огня.

Что важно

Лисички не стоит долго держать в воде: они быстро набирают лишнюю влагу, а потом хуже жарятся. Если грибы собраны самостоятельно, берите только те, в которых полностью уверены, и перебирайте их особенно внимательно.

На улице у казана есть свой подарок – легкий дымок. Не надо специально коптить блюдо или перегревать масло: достаточно живого огня, горячего металла и пары минут отдыха под крышкой, чтобы картошка стала мягче, а лисички остались пружинистыми.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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