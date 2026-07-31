Что делать при задержке или отмене рейса из-за беспилотников

Закрытие неба из-за БПЛА часто освобождает авиакомпанию от штрафа, но не отменяет возврат билета, питание, гостиницу и обязательную помощь пассажиру.

Ограничения на работу аэропортов из-за угрозы беспилотников могут вводиться без предварительного предупреждения и затрагивать сразу несколько регионов.

Даже после открытия воздушного пространства расписание восстанавливается не сразу. Самолеты и экипажи оказываются не в тех аэропортах, где должны выполнять следующие рейсы, поэтому задержки продолжаются еще несколько часов.

Пассажиру важно понимать разницу между обслуживанием во время ожидания, возвратом стоимости билета и дополнительной компенсацией. Первые два права сохраняются даже тогда, когда авиакомпания не виновата в закрытии неба.

Сначала нужно зафиксировать задержку

Информацию следует проверять одновременно на табло аэропорта, в приложении перевозчика и у представителя авиакомпании.

У сотрудника необходимо получить отметку о задержке или отмене рейса на маршрутной квитанции либо отдельную справку. Документ потребуется для возврата денег, обращения в страховую компанию и предъявления претензии.

Также стоит сохранять посадочный талон, сообщения перевозчика, фотографии табло и чеки за питание, гостиницу и транспорт.

Что положено во время ожидания

Авиакомпания обязана бесплатно организовать хранение багажа и предоставить комнату матери и ребенка пассажирам с детьми младше семи лет.

После двух часов ожидания пассажиру положены прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

После четырех часов перевозчик должен предоставить горячее питание. При дальнейшем ожидании его выдают каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью.

Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, авиакомпания должна организовать гостиницу, трансфер до нее и обратно.

Причина задержки на эти обязанности не влияет. Даже при закрытии аэропорта из-за беспилотников перевозчик должен обслуживать ожидающих пассажиров.

От полета можно отказаться

С 1 марта 2026 года задержка вылета не менее чем на 30 минут дает пассажиру право отказаться от перевозки и потребовать полную стоимость билета.

Возврат распространяется и на билеты, приобретенные по невозвратному тарифу. Отказ в такой ситуации считается вынужденным.

При отмене рейса можно согласиться на предложенный авиакомпанией альтернативный маршрут или выбрать возврат денег.

Перед самостоятельной покупкой нового билета лучше получить официальный ответ перевозчика. В противном случае вернуть стоимость более дорогого перелета может быть сложно.

Штраф выплачивается не всегда

За задержку внутреннего рейса предусмотрен штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более половины стоимости перевозки.

Однако авиакомпания освобождается от него, если докажет, что задержка произошла из-за непреодолимой силы или других обстоятельств, которые от нее не зависели.

Ограничения воздушного пространства из-за угрозы беспилотников обычно относятся именно к таким обстоятельствам.

Поэтому получить автоматическую выплату за каждый час ожидания, скорее всего, не получится. При этом обязанность вернуть деньги за билет и предоставить питание или гостиницу сохраняется.

Особенно опасны раздельные билеты

Если все перелеты оформлены одним бронированием, перевозчик обычно должен предложить новый маршрут до конечного пункта.

При двух отдельных билетах вторая авиакомпания может считать пассажира не явившимся на рейс и отказать в бесплатном переоформлении.

В такой ситуации необходимо сразу связаться со вторым перевозчиком, зафиксировать причину опоздания и проверить условия страхового полиса. Некоторые страховки покрывают пропущенную пересадку, гостиницу и покупку нового билета.

Чеки нужно сохранять даже при форс-мажоре

Если авиакомпания не предоставила положенное питание или гостиницу, пассажир может оплатить разумные расходы самостоятельно и затем потребовать их возмещения.

Для этого понадобятся чеки, справка о задержке и доказательства обращения к представителю перевозчика.

Претензию по внутреннему рейсу можно предъявить в течение шести месяцев. Авиакомпания должна рассмотреть ее в течение 30 дней.

Закрытие неба из-за беспилотников ограничивает ответственность перевозчика за саму задержку, но не позволяет оставить пассажиров без информации, обслуживания и возможности вернуть деньги.