Бен Аффлек выиграл миллион долларов в популярной викторине

Звезда уже решил, что делать с деньгами

Голливудский актер Бен Аффлек безошибочно прошел все испытания в легендарной телевикторине "Кто хочет стать миллионером?" и завоевал главный приз – один миллион долларов. Полученные деньги звезда решил не оставлять себе, он направит все на благотворительные проекты.

Выпуск с участием мировой знаменитости вышел в эфир пару дней назад. Компанию актеру составил победитель популярной интеллектуальной викторины Jeopardy! Джейми Динг. Дуэт уверенно справился со всеми вопросами ведущего, воспользовавшись лишь двумя из трех доступных подсказок, и добрался до главного денежного приза без единой ошибки.

Выигрыш в размере одного миллиона долларов участники решили передать на благотворительность. Любопытно, что знаменитость оказался не единственным представителем актерской братии, который сумел покорить знаменитую телеигру. В прошлом году аналогичного результата добился его давний друг и партнер по многочисленным кинолентам Мэтт Дэймон. Он также успешно ответил на все вопросы и стал обладателем главного приза в американской версии программы.

К слову, недавно в Сети бурно обсуждали яркую фотографию бывшей жены артиста, певицы Дженнифер Лопес.