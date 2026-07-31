Бен Аффлек выиграл миллион долларов в популярной викторине

Известный актер выиграл миллион долларов в популярной викторине
Бен Аффлек. Фото: Nomoretitanic / wikimedia.org
Звезда уже решил, что делать с деньгами

Голливудский актер Бен Аффлек безошибочно прошел все испытания в легендарной телевикторине "Кто хочет стать миллионером?" и завоевал главный приз – один миллион долларов. Полученные деньги звезда решил не оставлять себе, он направит все на благотворительные проекты.

Выпуск с участием мировой знаменитости вышел в эфир пару дней назад. Компанию актеру составил победитель популярной интеллектуальной викторины Jeopardy! Джейми Динг. Дуэт уверенно справился со всеми вопросами ведущего, воспользовавшись лишь двумя из трех доступных подсказок, и добрался до главного денежного приза без единой ошибки.

Выигрыш в размере одного миллиона долларов участники решили передать на благотворительность. Любопытно, что знаменитость оказался не единственным представителем актерской братии, который сумел покорить знаменитую телеигру. В прошлом году аналогичного результата добился его давний друг и партнер по многочисленным кинолентам Мэтт Дэймон. Он также успешно ответил на все вопросы и стал обладателем главного приза в американской версии программы.

К слову, недавно в Сети бурно обсуждали яркую фотографию бывшей жены артиста, певицы Дженнифер Лопес.

Источник: Variety ✓ Надежный источник
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