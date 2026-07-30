Японию продолжает трясти: число погибших выросло до 34

Землетрясение магнитудой 7,1 на Кюсю унесло 34 жизни, разрушило предприятия и оставило тысячи жителей без света, воды и жилья.

Спасательные работы на японском острове Кюсю продолжаются третий день, а масштаб катастрофы становится тяжелее с каждым новым отчетом.

К вечеру 30 июля власти префектуры Кумамото подтвердили гибель 34 человек. Общее число пострадавших достигло 120. При этом только в 25 случаях уже установлено, что смерть наступила непосредственно в результате землетрясения. Обстоятельства гибели еще девяти человек продолжают проверять.

Главный удар произошел 28 июля в 16:27 по местному времени. Японское метеорологическое агентство оценило магнитуду землетрясения в 7,1, а глубину очага – в 16 километров.

Максимальная седьмая степень интенсивности по японской шкале была зарегистрирована в городском округе Уки и поселке Хикава. Сильные колебания ощущались на значительной части Кюсю и в других районах страны.

Японские власти официально присвоили серии подземных толчков название "Кумамотское землетрясение 2026 года".

Торговый центр стал местом одной из главных трагедий

Одним из наиболее тяжелых эпизодов стала катастрофа в торговом центре Aeon Mall Kumamoto в поселке Касима.

После сильных подземных толчков внутри комплекса произошел взрыв. Спасателям пришлось работать среди поврежденных конструкций, дыма и обломков, разделяя здание на отдельные зоны поиска.

К вечеру 30 июля из торгового центра удалось извлечь 12 человек. Семеро из них погибли, пятеро получили легкие травмы.

Поиски продолжались почти двое суток. Японские СМИ публиковали кадры разрушенных магазинов, сорванных потолков и заваленных проходов, по которым спасательные группы пробирались в глубину здания.

Представители компании Aeon сообщили, что проверили судьбу сотрудников комплекса. Однако окончательная оценка причин взрыва и последовательности разрушений потребует отдельного расследования.

Обрушение труб на заводе погубило восемь человек

Вторым центром спасательной операции стал завод Nippon Paper Industries в городе Яцусиро.

Во время землетрясения на предприятии обрушились три из четырех промышленных труб. Под конструкциями и обломками оказались заблокированы 11 работников.

Десять человек удалось извлечь, однако восемь из них погибли. Поиски последнего рабочего продолжались до вечера 30 июля.

Японские репортеры показывали поврежденную территорию предприятия, где массивные трубы были переломлены у основания, а спасатели разбирали конструкции тяжелой техникой и вручную.

Еще несколько смертей зарегистрировали в Яцусиро, Уки, Хикаве и поселке Коса. Часть людей погибла при обрушении домов и других зданий.

Дороги разошлись вместе с землей

Сила землетрясения особенно заметна по повреждениям транспортной инфраструктуры.

На автодорогах появились длинные трещины и резкие перепады высоты. В отдельных местах асфальт разошелся настолько широко, что в образовавшиеся разломы могло провалиться автомобильное колесо.

Под одной из эстакад скоростной трассы в Яцусиро образовалась крупная трещина, прошедшая от мостовых конструкций к сельскохозяйственным землям.

На отдельных участках дорожное полотно и мостовые пролеты сместились относительно друг друга. Движение по части скоростных магистралей пришлось остановить.

К утру 30 июля некоторые ограничения сняли, однако участки трасс между Мацубасэ, Яцусиро и южными районами Кюсю оставались закрытыми.

Повреждения затрудняют не только поездки жителей, но и доставку воды, топлива, продовольствия и тяжелой техники в наиболее пострадавшие районы.

Кумамотский замок снова потерял камни

Землетрясение нанесло новый удар по одному из главных символов региона – замку Кумамото.

В нескольких местах обрушилась каменная кладка, повреждения получили четыре сооружения комплекса. В момент землетрясения внутри находились посетители и сотрудники, однако пострадавших среди них не было.

Для города это особенно болезненное событие. Замок много лет восстанавливали после разрушительного землетрясения 2016 года.

Тогда обрушились стены, крыши и значительная часть исторических каменных укреплений. Реконструкция отдельных участков продолжалась до последних лет.

Теперь специалистам предстоит снова оценить устойчивость стен и определить, какие элементы можно сохранить, а какие придется разбирать и восстанавливать заново.

Тысячи людей боятся возвращаться домой

По данным властей префектуры, днем 30 июля в Кумамото работали 406 пунктов временного размещения. В них находились около 9450 человек.

Часть жителей потеряла дома. Другие не решаются возвращаться в здания, на стенах которых появились трещины или сместились несущие конструкции.

Даже внешне уцелевший дом может стать опасным при очередном сильном толчке. Поэтому специалисты проводят срочную оценку поврежденных сооружений, отмечая здания, в которые временно нельзя входить.

Ситуацию осложняет летняя жара. Власти доставляют в пункты размещения кондиционеры, воду и предметы первой необходимости.

Особое внимание требуется пожилым людям, детям и пациентам с хроническими заболеваниями. Продолжительное пребывание в переполненном помещении при высокой температуре само по себе может представлять угрозу здоровью.

Без воды остаются десятки тысяч домов

Землетрясение серьезно повредило коммунальную инфраструктуру.

В разных районах Кумамото без централизованного водоснабжения остались десятки тысяч домов. В городах и поселках открыли пункты выдачи воды, куда жители приходят с канистрами, ведрами и пластиковыми бутылками.

К вечеру 30 июля без электричества оставались более 13 тысяч домохозяйств. Энергетики рассчитывали восстановить значительную часть сети к следующему вечеру, однако сроки зависели от состояния дорог и оборудования.

Местные СМИ сообщали об очередях на автозаправках в Уки. Люди пытались создать запас топлива, опасаясь новых толчков, перебоев с поставками и продолжительного отключения энергии.

Одновременно некоторые магазины закрылись из-за повреждений, отсутствия электричества или невозможности подвезти продукты.

После главного удара произошло более 270 толчков

Опасность не закончилась после первого землетрясения.

К 14:00 30 июля Японское метеорологическое агентство зарегистрировало в зоне сейсмической активности 271 толчок интенсивностью не ниже первой степени по японской шкале.

Четыре последующих землетрясения достигали интенсивности пять слабая. Крупнейший афтершок магнитудой 6,1 произошел в районе Амакуса и Асикита менее чем через час после основного удара.

Вечером 29 июля регион снова потрясло землетрясение магнитудой 5,8. Оно также достигло интенсивности пять слабая.

Постоянные толчки мешают спасательным работам. Сотрудникам экстренных служб приходится периодически покидать поврежденные здания, если возникает угроза повторного обрушения.

Для жителей каждый новый звук и движение пола возвращают страх первого удара. Многие предпочитают ночевать в автомобилях или на открытых площадках, даже если их дома формально признаны пригодными.

Метеорологи предупреждают о возможном повторении удара

Японское метеорологическое агентство призвало жителей сохранять максимальную осторожность в течение недели после землетрясения.

В ведомстве напомнили, что в этом регионе уже происходили случаи, когда за первым крупным толчком следовало землетрясение сопоставимой силы.

Наиболее опасными считаются первые два-три дня. Однако риск сильных колебаний сохраняется примерно неделю.

Агентство не исключает нового землетрясения с максимальной интенсивностью до семи баллов по японской шкале.

Сейсмическая активность распространяется по обширной территории. В зависимости от места следующего разрыва отдельные районы могут испытать колебания, сопоставимые с первым землетрясением или даже более сильные.

Дополнительную угрозу представляют оползни. После интенсивной тряски грунт на склонах потерял устойчивость, поэтому даже умеренный дождь способен вызвать сход земли и камней.

Регион помнит катастрофу десятилетней давности

Для жителей Кумамото нынешняя катастрофа неизбежно связана с землетрясениями апреля 2016 года.

Тогда сначала произошел толчок магнитудой 6,5, который долго считали главным. Спустя 28 часов регион потрясло значительно более мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Именно память о втором ударе объясняет особую осторожность японских властей. Спасатели, инженеры и жители знают, что первый мощный толчок не всегда является последним.

После катастрофы 2016 года Япония усилила систему наблюдения, пересмотрела планы эвакуации и восстановила многие здания. Однако новое землетрясение показало пределы даже одной из наиболее подготовленных систем гражданской защиты в мире.

Современные нормы помогают сохранить здания и жизни, но не могут полностью устранить риск при подземных толчках максимальной интенсивности.

Главная задача – найти оставшихся и пережить следующую ночь

Поисковые операции постепенно подходят к завершению на крупнейших объектах, однако работа спасателей продолжается в жилых кварталах и поврежденных зданиях.

Параллельно власти должны восстановить дороги, электричество и водоснабжение, оценить состояние тысяч домов и обеспечить людей временным жильем.

Окончательное число жертв еще может измениться. Некоторые смерти пока проверяют на связь с землетрясением, а данные из отдельных муниципалитетов поступают с задержкой.

Для жителей Кюсю катастрофа пока не стала событием прошлого. Земля продолжает двигаться, дороги остаются перекрытыми, а тысячи людей не знают, когда смогут безопасно вернуться домой.

Первый удар длился минуты.

Его последствия будут определять жизнь региона еще многие годы.