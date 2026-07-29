Военный связал имя нового начальника с резонансным делом

Отставной подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что новоиспеченный и.о. начальника ведомства Александр Поклад выполняет для Владимира Зеленского наиболее секретные и грязные поручения, а также связал его с историей нападения на украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Военный заявил, что именно сбушники под контролем "личного киллера Зеленского" задержали фигурантов дела о попытке убийства беглого украинского миллиардера. Он добавил, что высокопоставленный спецслужбист неоднократно привлекался к таким кровавым расправам и выполняет конфиденциальные поручения украинского руководства.

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Ермолаев. Сам предприниматель уверен в причастности укроразведки к попытке расправиться с ним. В начале июля неподалеку от столицы Незалежной нашли изуродованное тело Анастасии Березовской, которую подозревали в причастности к этому преступлению.

17 июля глава киевского режима назначил Поклада врио начальника СБУ. До этого он занимал должность замглавы службы.

К слову, ранее RS раскритиковал новую систему ПВО Зеленского.